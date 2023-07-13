BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,30 puan artarak 6.368,35 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 6.315,43, en yüksek 6.436,83 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise 31,19 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 7.025,38 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,30 puan artarak 6.368,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,87 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 6.354,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.315,43, en yüksek 6.436,83 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 4,36, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 7.025,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.961 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.961 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1 milyon 653 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,1012 lira, satışta 26,2058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0916 lira, satışta 26,1961 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3100, dolar/yen paritesi de 138,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.