BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,94 puan artarak 6.187,09 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 6.117,06, en yüksek 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,94 puan artarak 6.187,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 6.139,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.117,06, en yüksek 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 1,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,04 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 6.841,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.931 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.931 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 616 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0198 lira, satışta 26,1241 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0269 lira, satışta 26,1312 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2830, dolar/yen paritesi de 142,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 75,5 dolardan işlem görüyor.