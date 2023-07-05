BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,86 puan artarak 6.106,76 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artış gösterdi. Mali, teknoloji, sanayi ve hizmetler endeksleri de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,86 puan artarak 6.106,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,21 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.889,87, en yüksek 6.121,60 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 6.106,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,71 ve hizmetler endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 123,85 puan ve yüzde 1,86 yükselişle 6.783,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, ASELSAN ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.924 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.924 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 kazançla 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0292 lira, satışta 26,1335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,9853 lira, satışta 26,0894 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 144,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.