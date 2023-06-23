BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 154,49 puan artarak 5.582,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 81,50 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 5.509,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.478,93, en yüksek 5.593,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,85 artışla 5.582,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,28, hizmetler endeksi endeks yüzde 2,33, teknoloji endeksi yüzde 2,58 ve sanayi endeksi yüzde 2,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,08 puan ve yüzde 2,86 yükselişle 6.233,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.921 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.921 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 kazançla 1 milyon 560 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 25,2329 lira, satışta 25,3340 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6074 lira, satışta 23,7020 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 143,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.