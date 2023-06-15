BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 134,71 puan artarak 5.495,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,98 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5.397,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.378,25, en yüksek 5.495,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla 5.495,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,44, sanayi endeksi yüzde 2,47, hizmetler endeksi yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,30 puan ve yüzde 2,79 yükselişle 6.133,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Yapı Kredi, ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.956 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.956 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 kayıpla 1 milyon 469 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6224 lira, satışta 23,7171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5824 lira, satışta 23,6769 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 140,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 74,8 dolardan işlem görüyor.