BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,31 artışla 5.626,49 puandan tamamladı. Mali, teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.963 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 72,49 puan artarak 5.626,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,48 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 5.603,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.535,01, en yüksek 5.639,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artışla 5.626,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 2,03, hizmetler endeksi yüzde 2,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,15 puan ve yüzde 1,13 yükselişle 6.280,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.963 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.963 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 kazançla 1 milyon 461 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,4150 lira, satışta 23,5088 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,3049 lira, satışta 23,3983 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 139,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 76,1 dolardan işlem görüyor.