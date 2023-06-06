BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,14 puan artarak 5.388,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.314,51, en yüksek 5.439,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 5.388,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,17 ve sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,72 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 5.997,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koç Holding, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.960 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.960 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 kayıpla 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 21,4415 lira, satışta 21,5274 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 21,1317 lira, satışta 21,2164 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 76,3 dolardan işlem görüyor.