BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 155,17 puan artarak 5.114,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 142,76 puan ve yüzde 2,88 değer kazanarak 5.102,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.051,35, en yüksek 5.146,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,13 artışla 5.114,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,97, hizmetler endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 2,38 ve sanayi endeksi yüzde 2,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,73 puan ve yüzde 3,70 yükselişle 5.647,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.965 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.965 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 366 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,8301 lira, satışta 20,9136 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,7384 lira, satışta 20,8215 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artışla 75,8 dolardan işlem görüyor.