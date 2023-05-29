BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 187,88 puan artarak 4.768,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.622,26, en yüksek 4.799,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,10 artışla 4.768,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,27, hizmetler endeksi yüzde 3,59, teknoloji endeksi yüzde 7,36, sanayi endeksi yüzde 4,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 206,50 puan ve yüzde 4,08 yükselişle 5.263,69 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.946 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.946 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 kayıpla 1 milyon 249 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,0312 lira, satışta 20,1115 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,9372 lira, satışta 20,0171 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2350, dolar/yen paritesi de 140,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 azalışla 76,6 dolardan işlem görüyor.