BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,97 puan artarak 4.661,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.599,79, en yüksek 4.680,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 4.661,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 2,61, hizmetler endeksi yüzde 1,90 ve teknoloji endeksi yüzde 2,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 56,56 puan ve yüzde 1,11 yükselişle 5.145,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.980 dolar seviyesinde

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9 kazançla 1 milyon 372 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,7198 lira, satışta 19,7988 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,6662 lira, satışta 19,7450 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 137,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 76,1 dolardan işlem görüyor.