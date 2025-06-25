BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 9.473,60 puandan başladı. Dün ise endeks günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası başkanının açıklamalarının piyasalara etkisini değerlendirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 9.473,60 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.473,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelecek haber akışının da endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

25 kilo veren Bergüzar Korel, bikinili pozuyla takipçilerini selamladı
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.