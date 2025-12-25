Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 11.396,05 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken, finansal kiralama sektöründeki yükseliş dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 11.396,05 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,95 puan ve yüzde 0,49 artışla 11.396,05 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 30 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,6 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 0,43 ile menkul kıymet ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu. Kapasite kullanım oranı (KKO) ise değişim göstermeyerek yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
