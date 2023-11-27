BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.107,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 147,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,97, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile inşaat oldu.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise a Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, konut fiyat endeksi ve Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın direnç 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.