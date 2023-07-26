BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,82 puan artarak 6.743,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,17 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 6.606,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.583,47, en yüksek 6.744,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 6.743,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 2,42, hizmetler endeksi yüzde 2,36, teknoloji endeksi yüzde 3,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,85 puan ve yüzde 2,28 yükselişle 7.336,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Astor Enerji, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.963 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.974 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1 milyon 709 bin 535 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9095 lira, satışta 27,0173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9075 lira, satışta 27,0153 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,2930, dolar/yen paritesi de 140,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 artışla 83,3 dolardan işlem görüyor.