BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.210,72 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.210,72 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,33 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.