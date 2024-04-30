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BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.081,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.081,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile spor oldu. Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puanla tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.081,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.081,68 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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