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BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,05 değer kazancıyla günü 9.915,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.956,11 puana taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,05 değer kazancıyla günü 9.915,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.956,11 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 4,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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