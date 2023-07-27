BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi değer kazandı. Küresel piyasalar ise Fed'in faiz artırımının ardından pozitif seyretti. ECB'nin para politikası ve Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,93 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellediklerini ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.