BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,83 puan ve yüzde 1,19 değer kazancıyla 6.179,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.