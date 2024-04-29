BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 167,15 puan artarak 10.082,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.082,77 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 215,58 puan ve yüzde 2,01 kazançla 10.947,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 338 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 338 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 44,59'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3162 lira, satışta 32,4457 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4299 lira, satışta 32,5599 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 156,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 azalışla 87,1 dolardan işlem görüyor.