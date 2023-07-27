BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,25 puan artarak 6.856,11 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,66 artış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,25 puan artarak 6.856,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,58 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.766,32, en yüksek 6.856,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,54, sanayi endeksi yüzde 1,31 ve hizmetler endeksi yüzde 1,72 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,04 puan ve yüzde 2,02 yükselişle 7.484,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Çan2 Termik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.944 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.944 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 703 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9120 lira, satışta 27,0198 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9095 lira, satışta 27,0173 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2860, dolar/yen paritesi de 141,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 83,7 dolardan işlem görüyor.