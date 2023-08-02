BIST 100 Endeksi İlk Yarıyı Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 7.232,40 puandan tamamlandı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Altının onsu 1.949 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 7.232,40 puandan tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan değer kazandı.

Dün 7.168,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,57 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.180,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.174,64, en yüksek ise 7.240,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Astor Enerji ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.949 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9680 liradan, avro 29,6080 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.949 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 85,2 dolardan işlem görüyor.