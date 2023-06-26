BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 2,46 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 5.720,14 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 137,39 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 2,42 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Altının onsu 1.930 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 5.720,14 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 137,39 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.582,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 61,58 puan ve yüzde 1,10 değer kazanarak 5.644,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.632,06, en yüksek ise 5.725,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 2,42 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.930 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,67, bileşik getirisi yüzde 15,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 143,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 25,9230 liradan, avro 28,2440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.930 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 74,4 dolardan işlem görüyor.