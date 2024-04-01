BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,96 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Cuma günü 9.142,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 92,08 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.234,48 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.961,52 puanı, en yüksek 9.258,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 86'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,02, bileşik getirisi yüzde 42,53 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4440 liradan, avro 34,9970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2 bin 252 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla artışla 86,7 dolardan işlem görüyor.