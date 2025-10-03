BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,89 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 10.984,22 puana düştü.

Dün 11.082,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,4 puan ve yüzde 0,89 değer kaybıyla 10.984,22 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.960,39 puanı, en yüksek 11.126,05 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,3 ve hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 56'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 865 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,6870 liradan, avro 48,9700 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 865 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 64,4 dolardan işlem görüyor.