BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,71 Değer Kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,62 puan ve yüzde 0,71 azalışla 10.481,57 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 49,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,1, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,82 ile turizm, en çok düşen yüzde 6,07 ile iletişim oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler küresel piyasalardaki risk iştahını baskılıyor. Yurt içinde BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel günün ilk yarısında değer kaybetti.

Analistler, günün geri kalanında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası toplantılarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın ise destek, 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç konumunda olduğunu söyledi.