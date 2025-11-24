+ BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,27 Değer Kaybetti - Haberler
BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,27 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.893,27 puana gerileyerek yüzde 0,27 değer kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, sektör endekslerinde gıda içecek en çok arttı, madencilik ise en fazla düştü.

Toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,28 ile gıda içecek, en çok düşen ise yüzde 2,2 ile madencilik oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 olurken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

Analistler günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
