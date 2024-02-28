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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükselişte

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 9.209,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Ulaştırma sektörü en çok kazandıran, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise en fazla kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 9.209,24 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,76 puan artışla 9.209,24 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.250 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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