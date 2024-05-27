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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydetti.

Bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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