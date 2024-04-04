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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan artışla 9.110,66 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile ulaştırma oldu. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanın altına gerileyerek 299,5 baz puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarının etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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