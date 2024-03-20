BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 8.939,82 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,94 puan arttı. Dün 8.929,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 2,60 puan ve yüzde 0,03 artışla 8.932,48 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.905,13 puanı, en yüksek 8.996,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 151,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3870 liradan, avro 35,1490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 154 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.