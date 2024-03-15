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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 8.888,54 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan arttı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,49 ve sınai endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,11 azalış kaydetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 38'i değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 8.888,54 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan arttı. Dün 8.883,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,34 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.901,86 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.852,58 puanı, en yüksek 8.908,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,49 ve sınai endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,11 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 172 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2130 liradan, avro 35,1060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,5 artışla 2 bin 172 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 84,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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