BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 9.138,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan arttı. Dün 9.131,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 15,68 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.147,51 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.090,29, en yüksek 9.192,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğuş Otomotiv, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 176 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 147,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0450 liradan, avro 35,0250 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 176 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 82,6 dolardan işlem görüyor.