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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 180 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan arttı. Cuma günü 9.155,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 208,57 puan ve yüzde 2,28 artışla 9.363,89 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.235,31, en yüksek 9.368,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 180 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 146,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0030 liradan, avro 35,0570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 180 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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