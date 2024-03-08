Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan artışla 9.077,65 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra öğleden sonra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Sigorta Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli? Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli? Tanju Çelik kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli? Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir? İrfan Önal kimdir? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli? Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli? Davut Sakarsu kimdir? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli? Onur Yiğit kimdir? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir? Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli? Çağatay Güç kimdir? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title