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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 artışla 8.924,10 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puan arttı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,12, teknoloji endeksi yüzde 3,74, mali endeks yüzde 1,80 ve sınai endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 artışla 8.924,10 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puan arttı. Dün 8.744,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 52,95 puan ve yüzde 0,61 artışla 8.797,54 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.797,54 puanı, en yüksek 8.933,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,12, teknoloji endeksi yüzde 3,74, mali endeks yüzde 1,80 ve sınai endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Tüpraş, ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,8470 liradan, avro 34,7180 liradan satılıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 158 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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