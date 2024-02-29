BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 artışla 9.140,35 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,99 puan arttı. Dün 9.062,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 37,91 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.100,27 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.089,18 puanı, en yüksek 9.166,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,32, mali endeks yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji ile Gübre Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 34 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 149,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,2240 liradan, avro 33,8890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 34 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 değer kaybıyla 81,8 dolardan işlem görüyor.