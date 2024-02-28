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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 artışla 9.209,24 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,76 puan arttı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 artışla 9.209,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,76 puan arttı. Dün 9.179,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 5,15 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.184,63 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.111,24 puanı, en yüksek 9.222,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kocaer Çelik, Mia Teknoloji ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1850 liradan, avro 33,7050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 81,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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