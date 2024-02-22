BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 9.387,94 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,82 puan arttı. Dün 9.312,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 47,46 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.359,58 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.341,11 puanı, en yüksek 9.388,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Kontrolmatik Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,47, bileşik getirisi yüzde 43,36 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0180 liradan, avro 33,6650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 82,5 dolardan işlem görüyor.