BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 9.306,73 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,31 puan arttı. Dün 9.196,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 42,18 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,59 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.200,28 puanı, en yüksek 9.307,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,34, mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,92 ve sanayi endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 24 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,9000 liradan, avro 33,3670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 82,1 dolardan işlem görüyor.