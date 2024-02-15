BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,4 artışla 9.196,35 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,28 puan arttı. Dün 9.072,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 41,47 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.113,55 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.112,63 puanı, en yüksek 9.199,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,7, mali endeks yüzde 0,9, teknoloji endeksi yüzde 1,5 ve sanayi endeksi yüzde 1,7 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları, Türkiye İş Bankası (C) ve Pegasus oldu.

Altının ons fiyatı 1997 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 150,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7590 liradan, avro 33,0100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 80,8 dolardan işlem görüyor.