BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 artışla 8.089,47 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,33 puan arttı. Dün 8.010,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 91,10 puan ve yüzde 1,14 artışla 8.101,23 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.071,63 puanı, en yüksek 8.145,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,08, sanayi endeksi yüzde 1,33, teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,74, bileşik getirisi yüzde 42,49 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2770 liradan, avro 32,9660 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.