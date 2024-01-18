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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.074,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.074,58 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,21 puan artışla 8.074,58 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.150 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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