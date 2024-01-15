BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 artışla 8.076,08 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,61 puan arttı. Cuma günü 7.986,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 10,18 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.996,66 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.979,00 puanı, en yüksek 8.094,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C)??????? ve Hacı Ömer Sabancı Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,57, bileşik getirisi yüzde 41,10 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 145,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, avro 32,9680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 değer kaybıyla 77,6 dolardan işlem görüyor.