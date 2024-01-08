BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kazanarak 7.774,14 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,4 puan arttı. Cuma günü 7.628,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 39,12 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.667,85 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.667,85 puanı, en yüksek 7.803,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,08, sınai endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 1,85 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Tüpraş, Gübretaş ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 28 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi yüzde 41,49 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2695 ve dolar/yen paritesi 144,26 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,8930 liradan, avro 32,6970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,77 azalışla 2 bin 28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,1 düşüşle 77,1 dolardan işlem görüyor.