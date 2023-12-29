BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 7.443,48 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,14 puan arttı. Dün 7.396,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 18,93 puan ve yüzde 0,26 artışla 7.415,27 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.415,27 puanı, en yüksek 7.491,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,01 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü' yükselirken 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Şekerbank, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2065 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,97, bileşik getirisi yüzde 39,20 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1048, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 141,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,5530 liradan, avro 32,6520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2065 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,32 artışla 77,57 dolardan işlem görüyor.