BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 artışla 7.431,36 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 170,91 puan arttı. Dün 7.260,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 17,69 puan ve yüzde 0,24 artışla 7.278,13 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.278,13 puanı, en yüksek 7.444,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 2,59, teknoloji endeksi yüzde 4,83, sanayi endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C)??????? ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2077 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi yüzde 38,47 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 140,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,4500 liradan, avro 32,7760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2077 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.