BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 8.031,25 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,66 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2046 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 8.031,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,66 puan arttı. Dün 7.948,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 122,89 puan ve yüzde 1,55 artışla 8.071,48 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.018,99, en yüksek 8.090,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2046 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,73, bileşik getirisi yüzde 38,92 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9520 liradan, avro 31,5480 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2046 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.