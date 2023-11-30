BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 8.026,16 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,83 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2040 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 8.026,16 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,83 puan arttı. Dün 8.009,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,02 azalışla 8.007,99 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.000,56, en yüksek 8.038,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Tüpraş, Akbank ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2040 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8590 liradan, avro 31,5450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2040 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 artışla 83,6 dolardan işlem görüyor.