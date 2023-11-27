BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 8.053,29 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,34 puan arttı. Cuma günü 7.959,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,84 puan ve yüzde 0,86 artışla 8.028,79 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.023,38, en yüksek 8.080,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2013 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,52, bileşik getirisi yüzde 41,04 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 149,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9120 liradan, avro 31,6690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2013 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 azalışla 79,5 dolardan işlem görüyor.